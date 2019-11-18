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涉刺死鐵路警凶嫌罹思覺失調 檢：被告心智正常

最新更新：2019/11/18 15:59

（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）台南市鄭姓男子搭火車持刀刺傷鐵路警察李承翰腹部致死，嘉義地方法院審理中，被告鄭男經精神鑑定罹患思覺失調症，檢方認為被告行凶時，心智並無缺陷，辨識能力也正常。

嘉義地方法院10月上旬開庭進行被告鄭男涉殺人案準備程序，當時律師要求被告需進行精神鑑定，於10月下旬送台中榮總嘉義分院進行，精神鑑定結果日前出爐，經診斷為思覺失調症，推測被告行凶時，不能辨識其行為違法。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天表示，依照最高法院的見解，醫院對於被告精神鑑定報告僅供法院參考，法官仍應依據卷內相關事證予以判斷被告行為時的精神狀態。

蔡英俊指出，被告鄭男行凶時，依據車廂內錄影畫面、相關目擊證人證述，以及被告在警詢、檢察官偵訊時表現，可以發現他的心智並無缺陷或呈現精神障礙狀態，辨識能力與正常人一樣。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔表示，鐵路殺警案預計21日再次召開準備程序庭，承審法官將會針對被告精神鑑定報告等項目，詢問公訴檢察官、律師有無要聲請調查事項。

蔡英俊說，公訴檢察官將會要求被告進行第2次精神鑑定，鑑定單位希望以教學醫院為主；另會要求傳訊相關證人佐證，證明被告行凶時，識別能力與正常人無異，且要勘驗相關錄影畫面及錄音。

被告鄭男於今年7月3日搭乘火車，被控持新買的刀子刺傷鐵路警察李承翰腹部致死，嘉義地檢署認為被告明知刀子刺向腹部有致命可能，卻仍不違反本意，將他依殺人罪嫌起訴，被告鄭男於8月29日移審嘉義地方法院，法官認為被告有逃亡之虞，持續羈押至今。（編輯：黃世雅）1081118

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