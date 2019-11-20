假冒調查官涉詐騙逾600萬元 員警羈押確定

（中央社記者劉世怡台北20日電）台北市王姓員警涉嫌夥同林姓、洪姓男子假冒調查官，詐騙一名建商逾600萬元，員警不服遭羈押提起抗告，台灣高等法院今天認定原審裁准羈押並無違誤，駁回抗告，本件羈押確定。

檢調獲報，林姓、洪姓男子結識一名年邁的建商，進而建立交情，得知建商財力雄厚，但過去曾有婚外情，因此心生詐欺念頭，找來王姓員警共同犯案。

王姓員警夥同林姓、洪姓男子假冒調查官，指稱調查局掌握建商婚外情，並立案調查，告知他可花錢擺平。建商陸續付款逾新台幣600萬元後，發覺上當受騙。

台北地檢署調查後，發現王男是台北市文山一分局員警，5日指揮調查局台北市調處搜索並約談，檢察官訊問後，聲請羈押禁見林姓、洪姓男子，王姓員警原本獲120萬元交保，但籌不出保金，檢察官6日改聲請羈押禁見。

台北地方法院6日裁定指出，3人犯加重詐欺取財罪，犯罪嫌疑重大，3人供述與被害人證述已有出入，3人如何謀議過程及分工、是否有潛在共犯涉入等細節，仍待檢察官進一步查證，無法排除被告與共犯勾串或影響證人陳述的可能，裁准羈押禁見。

王男不服遭羈押，提起抗告，由台灣高等法院審理；高院調查，王男否認犯行，相關細節避重就輕，且與相關證人、共同被告供述有所歧異，考量王男涉犯情節、目前偵辦案件進度狀況、國家刑事司法權的有效行使等以及現今通訊軟體發達，被告可透過通訊軟體進行勾串的可能性等，經斟酌比例原則，認定原審裁准羈押禁見並無違誤，今天駁回抗告而確定。（編輯：張銘坤）1081120