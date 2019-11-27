保母重摔愛女致癱判6年8月 母親：判太輕決上訴

（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市郭姓保母今年6月間，對收托的1歲多陳姓女童施暴，造成女童右側癱瘓、失明等重傷害，台中地院今天判處郭女6年8月徒刑。女童母親不服判決，認為判刑太輕，決定上訴。

29歲郭姓婦人與擔任警職的丈夫育有1子，郭婦在今年3月取得保母證照後，4月起先收托1名幼兒，同月再收托1歲多的陳姓女童，郭婦連同兒子共照顧3名未滿2歲的幼兒。

今年6月，郭婦獨自在家照顧兒子、陳姓女童，她在房內要幫女童換尿布時，因女童未配合，加上兒子在旁哭鬧，郭婦不斷拍打女童雙腿，導致女童哭鬧，郭婦因無法忍受2名幼童同時哭鬧，猛力搖晃女童頭部，女童哭鬧不休，郭女又將女童拉起摔向地上的雙人床墊，造成女童頭部受創。

台中地院合議庭量刑認為，陳姓女童年僅1歲，郭女身為她的保母，本應悉心呵護照料女童，但卻因郭女兒子和陳女同時哭鬧而情緒失控，猛力搖晃並將女童自嬰兒床拉起，再摔到地上的床墊，造成女童頭部重創。

女童因腦部受重傷害，難以健全成長，成為女童家人傷痛及照顧的負擔，考量郭婦雖然坦承犯行，但犯後還沒有與告訴人達成和解，台中地院判處有期徒刑6年8月。

陳姓女童的母親不服判決，認為孩子被摔到癱瘓，要照顧一輩子，判刑太輕，決定上訴。（編輯：卞金峰）1081127