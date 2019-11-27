隱身偏僻農舍擁槍藏毒 苗警跨區查獲逮女主嫌

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗警方接獲線報，桃園市觀音地區有人非法改造槍械並持有大量毒品，經埋伏蒐證攻堅搜索，查獲鄭姓女子涉嫌持有多把改造槍枝及海洛因等毒品，另帶回4名涉嫌吸毒男女。

苗栗縣警察局竹南分局今天發布新聞表示，基於總統副總統及立委選舉在即，為淨化選前治安，警方掌握線報得知桃園市觀音區有疑似地下兵工廠且有毒蟲聚集後，立即成立跨單位專案小組，昨天上午10時許見時機成熟，持搜索票前往搜索。

警方指出，該處位於桃園市觀音地區一處出租農舍，四周都是竹林，地點偏僻隱密，且裝設10多支監視器，專案小組顧及犯嫌擁槍自重，為避免引發危害，使用破門器迅速攻堅，順利控制屋內3男2女。

警方查獲鄭姓女主嫌（42歲）涉嫌非法持有改造手槍1把、改造霰彈槍1把、改造子彈5顆、改造手槍半成品2把、槍管半成品4支、空彈夾2個，以及火藥、彈頭、空彈殼、改造工具等，另在屋內查扣一級毒品海洛因1包（重3.26公克）、二級毒品安非他命7包（重200.3公克）、吸食器、電子秤等。

鄭女坦承持有毒品，但對於槍枝來源交代不清，一度推給同居男友，而同居人日前才因毒品案落網。

警方表示，全案訊後將鄭女依毒品、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，屋內其他3男1女則帶回採尿驗毒。

竹南警分局指出，在此之前，21日也與刑事局第四大隊在新北市林口區查獲陳姓嫌疑人持有改造「華山M84」手槍1把及零組件，貫徹執行全國同步檢肅非法槍械專案行動。（編輯：李錫璋）1081127