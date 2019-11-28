詐騙集團利用偵查不公開 女先求證保住積蓄

嘉義市經營補習班的劉姓女子（右）日前接獲詐騙電話，還被告知因偵查不公開，不能告訴其他人，幸先向警方求證，才保住多年的積蓄。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 108年11月28日

（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）嘉義市經營補習班的劉姓女子日前接獲詐騙電話，還被告知因偵查不公開，不能告訴其他人，心慌意亂的劉女，差一點信以為真，還好先向警方求證，才保住多年的積蓄。

嘉義市政府警察局第二分局今天發布新聞表示，日前一名劉姓女子在住家公寓大樓櫃檯請求警方協助，新南派出所巡佐何文凱及警員張嘉佑到場，發現劉女神情慌張。

經了解，劉女經營國中、小學生的補習班，當日突接獲自稱新北市板橋郵局的主任電話，表示她的帳戶存款出現異常，且有一名「趙麗娟」女子持她所交付的委託書、提款卡、身分證及印章要領取帳戶存款，當下已被阻止且報案。

詐騙歹徒為取信劉女，隨後將電話轉接至自稱新北市警察局土城分局「廖煥文」警官，告知她涉及洗錢案件，由於對方言之鑿鑿，使劉女信以為真、心慌意亂。

警方指出，歹徒進一步對劉女製作電話錄音筆錄，詢問名下戶頭有多少存款都需要監管，且因偵查不公開，要求劉女不可對家人及親友提起，並請她靜候來電指示。

當時，忐忑不安的劉女向友人求助，並驚覺事情有異，便報警求助，員警了解事發經過後，確認這是詐騙手法，立即請她不必理會對方來電，她才相信遇到詐騙集團，也慶幸自己沒有被詐光積蓄。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，必須遵守偵查不公開人員，包括檢警、犯罪嫌疑人辯護人、告訴代理人等，但不包含被害人、證人及相關犯罪嫌疑人等。（編輯：黃世雅）1081128