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三聯集團涉吸金案 執行長未提保金1億延押

最新更新：2019/11/29 10:37

（中央社記者陳朝福高雄29日電）高雄地檢署偵辦三聯集團涉嫌吸金案，在押三聯集團執行長徐少東委由律師向高雄地方法院聲請保外就醫，雄院審理裁定，29日前如提保金1億元准予保釋。因未提出保金，延押2個月。

高雄地方法院今天表示，截至11月28日止，徐少東未提出保金，因此，自11月29日起延押2個月。

三聯集團涉嫌吸金、違反銀行法案，高雄地檢署指揮調查局台南市調查處於5月間偵搜三聯集團，查扣現金約新台幣1億2700多萬元，並聲押禁見徐少東獲准。

被告徐少東8月間提出交保聲請，高雄地方法院審理裁定，若於9月5日前提出保金2億元就准予保釋，但限制住居、出境、出海，每週二、四、六向新興警分局自強路派出所報到，且手機24小時不關機。但因籌不出保金，持續羈押。

徐少東委任律師日前再以健康等理由，向法院聲請保外就醫，並指三聯無違反銀行法犯行，此案相關涉案人、證人都已傳訊到案，也查扣相關證物，應無勾串滅證可能，聲請保外就醫。

高雄地院審理裁定，若徐少東於11月29日前提出保金1億元即准予保釋，若提不出保金則延押2個月。（編輯：戴光育）1081129

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