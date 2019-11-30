男子製造假車禍詐財 法院判刑5月

（中央社記者蕭博文台北30日電）男子鄭翰揚與友人共謀製造假車禍，鄭男騎車自摔，友人在旁指責駕駛，向車主詐得新台幣10萬3600元。法院考量鄭男認罪但未賠償車主，日前依詐欺罪判刑5月，得易科罰金。

台灣士林地方法院判決書指出，鄭翰揚原本就有左側髕骨韌帶斷裂舊傷，於民國107年5月間，與友人（另案審理）共謀假車禍詐財。

107年5月25日，鄭翰揚與友人發現路邊停有一輛營業用小貨車，便由鄭男友人在貨車四周觀望勘查，鄭男則騎車躲在貨車後方，待駕駛開動貨車，鄭男即騎車逼近貨車左後方並自行倒地製造假車禍。

鄭翰揚友人隨後上前假意關心並指責駕駛，再將鄭男送醫。貨車駕駛及雇主也到醫院關心鄭男傷勢，鄭男友人即佯稱鄭男韌帶斷裂起因於這起車禍，要求貨車駕駛及雇主賠償，駕駛雇主現場即包3600元紅包給鄭男，翌日另匯款新台幣10萬元至鄭男友人銀行帳戶。

貨車駕駛事後檢查行車記錄器畫面，認為鄭翰揚受傷過程有異而報警處理。警方調查後，發現鄭男早在107年4月間就有因左膝髕骨韌帶斷裂就診的資料，認為鄭男與友人涉嫌詐欺，移送法辦。

承審法官認為，鄭翰揚正值壯年，不思以正途賺取財物，竟製造假車禍詐取賠償金，審酌鄭男最後坦承犯行，但未賠償駕駛雇主，判刑5月，得易科罰金，仍可上訴。（編輯：方沛清）1081130