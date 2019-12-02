男不滿被橫刀奪愛 夥同友人毆打情敵成重傷

（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）台南市顏姓男子疑不滿林姓男子橫刀奪愛，夥同友人持棍棒闖入林男與前女友在嘉義工作地點，將林男毆打成傷，目前在加護病房觀察。警逮顏男等6嫌，昨天依殺人未遂罪嫌移送。

警方今天表示，嘉義縣新港鄉一間剛開幕不久的牛排店，11月30日深夜突然闖入一群持棍棒、橡膠長條等器械的黑衣男子，朝著正坐在椅子休息的林姓男店員猛打。林男無法招架，跌坐地上，任由這群黑衣毆打，其他店員想制止，立即遭其他黑衣人作勢毆打喝斥。

黑衣人對林男拳打腳踢後，隨即揚長而去。警方到場後，先將受傷的林男送醫，林男頭部有撕裂傷，疑有腦震盪，今天仍在加護病房觀察。警方隨即調閱店內監視畫面，展開追查。

警方指出，林男為店內一名郭姓女店員的現任男友，涉嫌帶頭闖入打人的顏姓男子為郭女前任男友，顏男疑因不滿林男橫刀奪愛，涉嫌夥同友人持棍棒教訓。

警方昨天逮捕顏姓男子等6名嫌疑人，並查扣橡膠長條、鋁棒等。警訊後，昨天除依殺人未遂等罪嫌移送法辦，並繼續追緝其他在逃共犯。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，經檢察官訊問後，認為無積極證據足以證明嫌疑人主觀上涉有殺人犯意，雖傷害犯罪嫌疑重大，並無羈押必要。顏姓男子以新台幣5萬元具保、林姓男子以3萬元具保，其他4人均以2萬元具保。（編輯：戴光育）1081202