嘉檢查獲博弈網站地下資金39億 聲押4人

（中央社記者黃國芳嘉義市4日電）嘉義地檢署偵辦地下匯兌案件時，發現陳姓男子等人涉嫌經營博弈網站，2年從中國匯回39億元賭金，檢警調昨天搜索帶回72人，檢方今天依有串證人之虞聲押4人，另12人交保。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，檢方今年8月查獲吳姓夫婦涉嫌經營地下匯兌案件時，發現客戶陳姓男子等人疑有經營博弈網站，經2個月蒐證後，昨天分別前往台北市、台中市及嘉義縣市等33處所執行搜索。

蔡英俊指出，陳姓被告等人涉嫌自民國106年間起，在台北市、嘉義市等地設立公司架設博弈網站，提供賭客登入網站簽注六合彩、運動比賽等賭博，並以中國大陸地區金融帳戶收付賭金後，透過地下匯兌管道等方式，分批自境外將賭金匯回新台幣39億元。

蔡英俊說，檢警調昨天搜索時，查扣現金650萬元、價值新台幣50萬元的外幣、名車6輛、電腦主機、監視器主機及螢幕、員工手冊、賭博規則筆記、銀行存摺、帳密等物，並傳喚及逮捕72人到案。

檢方漏夜複訊38名被告後，因涉及賭博、洗錢防制法等罪嫌，其中林姓、楊姓、陳姓、林姓等4名被告犯罪嫌疑重大，且有逃亡或勾串共犯、證人之虞，今天向嘉義地方法院聲請羈押。

蔡英俊表示，其餘被告雖犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，郭姓等2名被告以20萬元交保；王姓等3名被告以10萬元交保；陳姓等7名被告以5萬元交保。其他22人均請回。

蔡英俊指出，專案小組所扣得相關設備及資料，將還原及比對扣得事證，查明陳姓被告等人是否經營選舉賭博網站，勢必往下清查、往上溯源，避免相關人等藉由地下匯兌、選舉賭盤或博弈網站影響選舉公平性。（編輯：黃世雅）1081204