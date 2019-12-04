嘉義查獲博弈網站 部分客戶不排除涉選舉賭盤

（中央社記者黃國芳嘉義市4日電）嘉義地檢署偵辦地下匯兌案件時，發現客戶陳姓男子等人涉嫌經營博弈網站，3個月異常匯入10億元，進一步追查出陳男等人涉經營博弈網站，其他客戶也不排除涉選舉賭盤。

嘉義地檢署表示，嘉義市吳男、陳女夫妻等多人涉及地下匯兌，自民國106年間，分別在台北市及嘉義市等處從事人民幣兌換新台幣、新台幣兌換人民幣匯兌業務，檢調清查集團收取、支付金額高達120多億元。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊說，以吳姓夫婦為首的非法匯兌集團8月被檢調查獲，當時查扣現金新台幣2億4000多萬元，截至目前為止，全案已羈押6人、1人在逃，吳姓夫婦8月22日遭聲押獲准，聲請延押2個月獲准。

檢方後續聲押共犯包括吳姓夫婦友人孫女、黃女、劉男及彭男也獲准，其中黃女為非法匯兌集團主嫌之一的黃男妹妹。但因黃男躲避查緝不見面，檢方已發布通緝。

蔡英俊說，由於被告羈押1次以2個月為限，可聲請延押1次2個月，若羈押期滿未偵查終結，被告將會被釋放，或由檢方向法院聲請具保停押，因此承辦檢察官將盡可能在吳姓夫婦12月下旬羈押期滿偵結。

蔡英俊表示，檢調偵辦吳姓夫婦非法匯兌集團，並持續傳喚帳冊內客戶到案說明，發現客戶陳姓男子等4人擁有16家公司，且常有大筆資金進出，在非法匯兌集團被查獲前3個月，就有10億1878萬元匯入陳男等4人公司。

經檢調抽絲剝繭，發現陳男等人涉嫌經營博弈網站，2年來從中國匯回39億元賭金，檢警調昨天搜索帶回72人，檢方今天依有串證之虞聲押陳男等4人，另12人交保。

蔡英俊說，吳姓夫婦非法匯兌集團支付金額高達120多億元，不排除有涉及選舉賭盤，將還原及比對扣得的事證釐清，杜絕境外資金介入，以確保選舉公平性。（編輯：洪學廣）1081204