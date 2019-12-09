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男子酒駕逆向 連撞5部大小車輛釀2傷

最新更新：2019/12/09 12:21
苗栗縣35歲許姓男子8日傍晚前往台中與同事喝酒，返家途中走錯路，在苗栗市民族路逆向闖紅燈，衝撞正在停等紅綠燈的5部大小車輛，導致2人受傷送醫；警方9日依公共危險罪送辦。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年12月9日
苗栗縣35歲許姓男子8日傍晚前往台中與同事喝酒，返家途中走錯路，在苗栗市民族路逆向闖紅燈，衝撞正在停等紅綠燈的5部大小車輛，導致2人受傷送醫；警方9日依公共危險罪送辦。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年12月9日

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣35歲許姓男子前往台中與同事喝酒，返家途中走錯路，在苗栗市民族路逆向闖紅燈，衝撞正在停等紅綠燈的5部大小車輛，導致2人受傷送醫，警方今天依公共危險罪送辦。

苗栗警分局交通組長周國平今天指出，8日傍晚接獲通報，苗栗市國華路與民族路口發生多部車輛交通事故，轄區員警前往查看，發現許男駕駛自小客車衝撞對向車道正在停等紅綠車的2部機車和3輛自小客車。

消防救護人員趕抵現場，初步勘查有2人受傷，其中70歲謝姓老婦全身多處骨折，傷勢嚴重，被緊急送往大千醫院開刀治療，目前仍在加護病房觀察中。

許男向警方供稱，原本在台中市龍井區和同事飲酒，獨自開車要返回苗栗後龍住處，開上國道3號後疑似精神不濟走錯路，才會開進苗栗市，至於為何逆向又闖紅燈肇事，他自己也不清楚。

警方調閱路口監視器畫面，發現許男駕駛深色自小客車，行經苗栗市民族路時，突然逆向一路向東行駛約100餘公尺，闖紅燈穿越國華路口，先後撞擊5部大小車輛，員警對許男進行酒測，酒精濃度達0.47毫克，依違反公共危險罪嫌送辦。（編輯：張銘坤）1081209

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