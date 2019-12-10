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華山分屍案 死者家屬向凶嫌提民事求償

最新更新：2019/12/10 17:42

（中央社記者林長順台北10日電）華山草原分屍案凶嫌陳伯謙一審遭判死刑，案件目前在高院審理中。死者家屬在民事部分，求償約新台幣1500萬元，陳伯謙律師則主張人並非陳所殺。全案將於明年2月12日再度開庭。

陳伯謙被控於去年6月間在華山草原上的野居草堂性侵酒醉昏睡高姓女子，再以手勒死女方，進行分屍，另將高女包包內的現金花用殆盡。

陳伯謙偵查中坦承殺人、竊盜、損壞及遺棄屍體犯行，但否認性侵，審理時又翻供否認殺人，辯稱是一名英文名字叫ERIC的台灣男子殺害，他只是被威脅而幫忙分屍及棄屍。

全案一審依強制性交而故意殺害被害人等罪，處陳伯謙死刑，褫奪公權終身。

民事部分，死者家屬領取100萬元犯罪被害補償金後，向陳伯謙求償約1500萬元，台北地方法院今天開庭，高女父母並未到庭。

陳伯謙委任律師表示，陳可以就分屍、棄屍部分和解，殺人者並非陳，而是ERIC，陳是在ERIC等人威脅下才坦承犯罪。人到底是不是陳伯謙殺的，刑事庭還在審理，家屬的求償無理。

法官審理後，諭知全案於明年2月12日再度開庭審理。（編輯：方沛清）1081210

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