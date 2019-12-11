違約曝光幽會情事 女主播前夫判賠240萬元

（中央社記者劉世怡台北11日電）主播秦綾謙與林姓男子幽會，遭前夫吳炳輝蒐證，三方簽下保密協議書卻仍曝光。林男認為吳男洩漏違約而興訟求償，二審法院今天判吳男須賠240萬元。全案可上訴。

依據相關判決指出，秦綾謙與吳炳輝於民國104年11月1日結婚，隔年9月吳男帶著徵信社人員到秦綾謙友人林少緯位在新北市淡水區住處，攝得疑似秦綾謙及林少緯妨害家庭的影像畫面及照片。

判決表示，吳炳輝、林少緯、秦綾謙後來簽訂協議書，秦綾謙、林少緯各賠新台幣190萬元給吳炳輝，吳炳輝同意不提妨害家庭的民事及刑事告訴，蒐證證據須保密，不得外流或散布，之後全數交給律師銷毀。

未料，疑似妨害家庭的事情仍曝光，且吳男父母涉持協議書要求秦女支付250萬元，今年2月間被依恐嚇取財未遂罪，分別判刑5月、8月定讞。

林男認為吳男違反協議書約定的保密義務，直接或間接透過吳男父母，將他和秦女之間來往過程及協議書內容等，洩漏或提供給壹週刊等媒體，因此興訟請求返還190萬元及懲罰性違約金。

一審法院駁回林男請求，林男不服提起上訴；二審由台灣高等法院審理，二審合議庭認為，林男請求返還190萬元合理，另審酌林男是因與秦女於凌晨共處一室，遭吳男帶徵信社人員蒐證，才簽下協議書並同意給錢，難認林男完全沒有可歸責之處，認為懲罰性違約金50萬元較為合理，總計吳男應賠林男240萬元。全案可上訴。（編輯：戴光育）1081211