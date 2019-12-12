利用購物台賣偽劣玉石詐上億 13人遭送辦

江姓女子等人經營的6家珠寶商，涉嫌以低級珠寶玉石佯稱高級珠寶販售，甚至以染色玉髓偽充天然藍寶石販賣，牟取不法暴利。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 108年12月12日

（中央社記者蘇木春台中12日電）江姓女子等人經營的6家珠寶商，涉將次級或人造玉石充當高檔珠寶，在電視購物台販賣，不法獲利逾1億3000萬元，刑事局中部打擊犯罪中心偵辦後，將江女等13人依詐欺等罪嫌送辦。

刑事局偵查第六大隊第五隊今天表示，民眾於某電視購物台購買號稱高檔的翡翠玉石珠寶，送驗後發現是次級品，便向台中地檢署檢舉，因電視購物台為全國性販售平台，犯罪規模及被害人數眾多，檢方立即指揮刑事局深入擴大偵辦。

案件經刑事局偵查第六大隊第五隊與台北市政府警察局信義分局、台中市政府警察局豐原分局、保安警察第二總隊刑事警察大隊與鐵路警察局刑事警察大隊共組專案小組偵辦。

檢警追查發現，翡翠玉石的鑑定費用高，且消費者多認為全國性電視購物頻道，廣告販售商品所附鑑定報告真實可信度高，民眾購買商品後幾乎不會自行送驗。

檢警查出，江姓女子等人經營的6家珠寶商，涉嫌利用購物平台電視節目或網路頻道，以低級珠寶玉石佯稱高級珠寶販售，甚至以染色玉髓偽充天然藍寶石販售，牟取不法暴利，且為方便偽開不實鑑定證書，更自行成立珠寶鑑定中心印製證書。

專案小組分別在今年7月、9月間，及上月27日搜索6家珠寶商，並帶回江姓負責人及員工等13人，查扣進出貨帳本、偽劣珠寶翡翠上千件，初步清查被害人逾5000人，其中已出面協助調查並提出告訴被害者有數十人，不法所得初估達新台幣1億3000餘萬元。

警方偵辦後移送將江姓女子等13人依詐欺、偽造文書等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並呼籲相關消費者踴躍出面協助調查，以保障自身權益。（編輯：謝雅竹）1081212