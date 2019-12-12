嚴查政治難民假訊息 調查局：出於微博社團

（中央社記者蕭博文台北12日電）網路流傳指法務部將遞解所有非法來台人士出境及嚴查政治難民申請，調查局今天表示，此假訊息第一時間由微博社團「書面不能封言了」張貼，呼籲民眾切勿任意轉傳，以免觸法。

全案源起中國大陸社群媒體9日起散布冒用法務部中英文名義及部徽所發出的假訊息，指稱法務部通報各執法機關，將遞解所有非法來台人士出境及嚴格檢查政治難民申請等語。

法務部9日即發布新聞稿澄清，表示法務部並非入出境移民及遞解偷渡犯出境業務主管機關，不能也不會發布相關訊息。

調查局今天透過新聞稿表示，此一假訊息企圖挑起台灣、香港對立，製造恐慌與矛盾情緒，擾亂國家安全及社會安定。

新聞稿指出，經溯源查知，此一假訊息第一時間是由微博社團「書面不能封言了」張貼，陸續於微博其他社團「武力統一」、「義勇軍-鬼谷子」、「腥聞人」等頁面廣泛轉傳，後輾轉張貼於「帝吧中央集團軍（小組）」臉書專頁，並散布於台灣社群媒體，目前微博「書面不能封言了」及臉書均已下架這則假訊息。

調查局表示，微博社群媒體平台位於中國大陸，難以進一步調查假訊息製作人的真實身分，但要再次呼籲民眾切勿未經查證任意轉傳訊息，以免觸法。（編輯：李亨山）1081212