律師法修正通過 全聯會速籌備全律會選舉工作

立法院三讀通過律師法部分條文修正草案，律師公會全國聯合會也將改為全國律師聯合會，理事長林瑞成（前中）14日表示，全聯會時代將結束，但未來全律會團隊採直接選舉，更能展現會員民意，全聯會將扎實進行籌備工作，期許能無縫接軌。中央社記者蕭博文攝 108年12月14日

（中央社記者蕭博文台北14日電）立法院三讀通過律師法修正草案，律師公會全國聯合會（全聯會）將改為全國律師聯合會（全律會）。全聯會理事長林瑞成今天說，將展開全律會選舉籌備工作，迎接後律師法時代。

立法院昨天三讀通過「律師法」修正案，條文由53條增加至146條，內容包括落實律師淘汰制度、徹底杜絕貪污司法官等重大犯罪者轉任律師、減少執業障礙，並明訂律師全聯會改制為全律會，於民國110年元旦正式上路。

律師公會全國聯合會今天召開記者會，林瑞成致詞時說，面對律師法修正的後律師法時代，全聯會還有很多工作要做，包括成立因應小組至北中南東各地宣導，各地方公會也要修訂章程，準備工作千頭萬緒。

林瑞成表示，全聯會的時代要結束了，令人惆悵，但未來的全律會團隊採直接選舉，更能展現會員民意，全聯會將扎實進行籌備工作，期許能無縫接軌，也希望全律會壯大組織接軌國際，繼續支援、服務地方公會。

全聯會理事陳恩民表示，修法重點包括未來律師執業採單一會籍，跨區執業僅需向當地律師公會繳納月費，大大減輕律師負擔；此外，針對台北律師公會先前退出全聯會，新法規定各地方律師公會為全律會當然會員，因此就無所謂退不退出，解決目前律師界分裂問題。

陳恩民說，未來全律會理事長、理監事等職務均由個人律師會員直接選舉產生，希望能在新法公布後7個月內完成第一屆全律會選舉工作，由新團隊組成組織改造委員會，儘速完成新章程及相關辦法的制定，也呼籲北律等地方公會，一起走完改造的最後一哩路。（編輯：方沛清）1081214