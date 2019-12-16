收購中國紅色統一黨總統連署書 男子被起訴

（中央社記者蘇木春台中16日電）男子陽文豪涉嫌以新台幣80元在網路徵求中國紅色統一黨總統與副總統選舉被連署人黃榮章與柯振榮的連署書，被警方循線逮捕，檢方今天依違反總統副總統選舉罷免法罪嫌將他起訴。

台中地檢署起訴書指出，中國紅色統一黨負責人黃榮章（金門地檢署通緝中）與柯振榮經中央選舉委員會今年9月18日公告，分別為第15任總統選舉、副總統選舉的被連署人。

擔任人力派遣公司負責人的王淑惠接獲黃榮章的秘書林蕊瑜通知，願意以每份200元的代價，取得黃榮章與柯振榮的連署書件，王淑惠為從中獲利而接受委託。

王淑惠便在自行創設的手機通訊軟體LINE群組發送訊息指出，「現在有一個不用工作的方法就可賺錢，只要簽署一張100元，有本事簽30張、50張，我一樣馬上薪轉給你」，並附上中國紅色統一黨所提供的連署書件下載網址。

男子陽文豪在群組中看到訊息，認為有利可圖，在未與王淑惠討論的情況下，於9月23日對多名友人傳遞連署訊息，並稱只要簽署一張就可獲得80元酬勞，並在臉書（Facebook）社團張貼徵求連署書訊息。

案件經民眾揭露，警方10月15日循線到陽男位於台中市北屯區的住處搜索，查扣手機、電腦等犯案工具，將人帶回偵辦。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、收購訊息截圖、手機通聯紀錄等證據，今天依違反總統副總統選舉罷免法罪嫌將陽男起訴。（編輯：唐聲揚）1081216