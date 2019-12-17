控集團涉吸金陳歐珀幫站台 呂國華遭廠商告誹謗

羅塔財富控股集團主席朱傑麟（圖）因不滿國民黨宜蘭縣立委參選人呂國華指控集團詐騙吸金，17日到宜蘭地檢署按鈴控告呂國華涉嫌誹謗。（讀者提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年12月17日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）國民黨宜蘭縣立委參選人呂國華引用週刊報導，質疑同選區民進黨參選人陳歐珀為疑似詐騙的羅塔集團站台，導致投資人受害。集團認為是不實指控，今天控告呂國華涉嫌誹謗。

呂國華回應，只是證明羅塔集團與陳歐珀關係密切，後續一切靜待司法處理。

呂國華昨天引用週刊報導召開記者會，指陳歐珀今年7月底前往所謂「羅塔國際未來島發展投資案」說明會中站台，要求投資人一起支持一項新台幣3000億元的投資案，結果被媒體揭發是假投資、真詐騙吸金案，這件事造成民眾受騙，陳歐珀應該道歉。

羅塔財富控股集團主席朱傑麟因不滿呂國華指控不實，今天在律師陪同下，前往宜蘭地檢署按鈴，遞狀控告呂國華涉嫌誹謗。

朱傑麟聲明，羅塔島投資開發案是真實存在的案件，公司也從未對外募資，因此根本沒有受害人。他樂於結交各界好友，不分藍綠與貧富，這次卻被人惡意抹黑，非自己所樂見，因此向呂國華提告以正視聽。

呂國華回應，朱傑麟按鈴申告，在自己預期當中，因為朱傑麟必須配合陳歐珀演出，這只是證明兩人關係密切，一切靜待司法處理。

陳歐珀表示，任何指控請拿出實證，切莫為了選舉，連基本的處世為人都做不好。（編輯：洪學廣）1081217