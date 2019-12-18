非法傾倒廢棄物 雲縣議員李建志翁水上入監服刑

雲林縣議員翁水上（前左2）因非法傾倒廢棄物遭判刑，他18日在親友陪同下到雲林地檢署報到、入監服刑。中央社記者姜宜菁攝 108年12月18日

（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）雲林縣議員李建志、翁水上經營廢棄物處理公司，卻非法處理污泥交由他人恣意傾倒。二審判李建志8年徒刑、翁水上2年2月徒刑，兩人今天到雲林地檢署報到、入監服刑。

翁水上今天下午2時在親友陪同下到雲林地檢署報到。李建志則在雲林縣議會「民意政團」總召王又民、議員許留賓及支持者陪同下到雲林地檢署報到，國民黨台中市第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲區）立委參選人林佳新也到場加油打氣。

李建志表示，自己今年7月才上訴，最高法院這個月就判決確定，且截至今天還沒收到判決書，雲林地檢署執行科人員日前卻拿傳票到服務處要他今天入監執行，根本是司法不公、政治迫害。

雲林地檢署主任檢察官江金星解釋，依照刑事訴訟法，檢察官必要時得於裁判法院送交卷宗前執行，此案已由最高法院駁回二審確定，所以只需依今年5月二審的「判決書節本」即可，不必等收到判決書才可執行。

判決書指出，李建志經營「台灣富仕得」環保公司，在2011年間承攬處理六輕底灰，也向其他廠收取事業廢棄物，卻為節省成本，指示多名司機清運未經固化、抗壓強度不符規範的廢棄物，違法傾倒在雲林、彰化等處。（編輯：洪學廣）1081218

雲林縣議員李建志（前左）、翁水上經營廢棄物處理公司，卻非法處理污泥交由他人恣意傾倒。二審判李建志8年徒刑，他18日在親友與支持者陪同下到雲林地檢署報到。 中央社記者姜宜菁攝 108年12月18日