地下匯兌集團經手124億元 檢起訴7人

（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）嘉義市吳承霖、陳玟叡夫婦等7人被控組成地下匯兌集團，1年多經手匯兌金額新台幣124億元，檢調查扣現金約2億4000萬元，檢方依違反銀行法起訴。

嘉義地檢署今天發布起訴書指出，吳承霖、陳玟叡為夫妻，黃文鴻（通緝中）、黃娸珈兄妹，以及孫珮真、劉昱甫、彭晟峯，組成地下匯兌犯罪組織，自民國106年12月間起協助不特定人士洗錢，吳承霖、黃文鴻為主要操縱者，彼此以通訊軟體WhatsApp聯繫。

起訴書表示，吳承霖指示孫珮真、劉昱甫收購大陸地區金融機構帳戶或網路銀行帳號、密碼、銀聯卡、中國金融卡U盾（USB網路憑證）或行動電話SIM卡，作為犯罪組織辦理國內外匯兌業務用途。

民眾若有兌換人民幣、美元、港幣等外幣與新台幣需求，先由吳承霖參考當日金融機構新台幣兌換外幣牌告匯率，經計入利潤並決定匯率後，再以WhatsApp向客戶報價，地下匯兌交易獲利的利潤約為經手金額2%。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，這起地下匯兌犯罪集團，非法辦理國內外匯兌業務1年多時間，匯兌金額計124億89萬512元。檢調於今年8月執行搜索地下匯兌集團，除逮捕吳承霖夫婦外，並在陳玟叡母親的住處查扣2億3999萬2600元現金。

蔡英俊指出，吳承霖夫婦遭檢方聲押獲准後，陸續逮捕劉昱甫等4名共犯，均遭羈押，不過，黃文鴻躲避查緝不見面，檢方已發布通緝。

另外，蔡英俊說，檢調在調查吳承霖夫婦非法匯兌集團的帳冊客戶時，發現客戶陳姓男子等4人擁有16家公司，且常有大筆資金進出，在非法匯兌集團被查獲前3個月，就有10億1878萬元匯入陳男等4人公司。

經檢調抽絲剝繭，發現陳男等人涉嫌經營博弈網站，2年來從中國匯回39億元賭金，檢警調日前逮捕陳男等4人，並聲押獲准。（編輯：謝雅竹）1081219