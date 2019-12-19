監委將約詢法官 台北地院：勿濫權侵害司法獨立

（中央社記者劉世怡台北19日電）前總統馬英九涉洩密案被判無罪確定，監察委員預計明年1月約詢北院承審法官。台北地院今天發布新聞稿指出，盼監察委員應思考國家權力彼此尊重，勿越界濫權侵害司法獨立。

馬英九涉洩密案已被判決無罪確定，但監委陳師孟7月曾表示，要調查歷審法官有無涉辦案濫用自由心證情形，知情人士也表示，預計明年1月約詢台北地方法院承審法官唐玥。

台北地院發布新聞稿指出，陳師孟去年4月間臉書貼文，指摘唐玥所做無罪判決的法律見解錯誤，他手握彈劾權，預告將待上開案件確定後，對唐玥法官進行彈劾，並於今年12月間，以行使調查權為由，約詢唐玥。

台北地院嚴正聲明敦請監察委員勿越界濫權侵害司法獨立，並基於維護法官審判獨立的職權行使，做多項聲明，強調憲法權力分立制衡原則，有要求所有國家權力應彼此尊重，避免不當干涉其他權力部門核心權力的行使。

台北地院指出，關於政府人員及社會上有關係人員須否到立法院備詢，大法官解釋明確載明行政院各部會首長及其所屬公務員，依法獨立行使職權，不受外部干涉之人員得不受邀請備詢；立法院行使權力都有界限，監察院已非中央民意機構，監察委員行使權力更應有界限，不宜破壞權力分立的制度性設計，否則易招致譏議評論。

台北地院表示，唐玥審判案件，依據憲法第80條規定，獨立行使職權所表示的法律見解，是司法獨立的珍貴資產，更是法治進步國家權力分立的制度性設計，不容任何人及機關在無客觀事證下，徒憑己意，藉獨立行使職權予以攻破毀壞。

唐玥雖已應允接受約詢，台北地院盼陳師孟應思考國家權力且彼此尊重，避免不當干涉其他權力部門核心權力的行使，共同維護法官純淨的審判空間。

另外，本事件歷經媒體披露後，北院衷心感謝中華民國法官協會、中華民國女法官協會、劍青檢改及中華民國律師公會全國聯合會先後發表聲明力挺，共同維護法官獨立審判的憲政精神。（編輯：張銘坤）1081219