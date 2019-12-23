竹聯幫平堂涉跨國運毒 刑事局逮5嫌

刑事局國際刑警科研究員李泱輯（圖）23日在記者會中表示，今年接連破獲數起泰、美跨國運毒案，經長期偵蒐發現此集團為竹聯幫平堂成員所操控，警方日前循線逮捕邱男等5嫌。中央社記者黃麗芸攝 108年12月23日

（中央社記者黃麗芸台北23日電）刑事局今年接連破獲數起泰、美跨國運毒案，經長期偵蒐發現此集團為竹聯幫平堂成員所操控，且運毒車手的安家費遭招募手私吞，還派殺手報復招募手，警方於11日逮捕邱男等5嫌。

刑事局今天召開破案記者會，國際刑警科研究員李泱輯表示，刑事局今年6月和台北市警察局松山分局合作，於桃園機場查獲一名郭姓男子涉嫌自美返台、跨國運毒，他利用行李箱夾帶第二級毒品大麻37.23公斤，警方成功阻攔走私毒品，重創跨國運毒集團。

警方隨後經長期偵監蒐證，發現前案為竹聯幫平堂成員涉嫌操控，其犯罪核心組織成員以平堂幹部26歲邱男為首，在台北市區利用幫派勢力招募經濟弱勢、身心障礙或心智尚未成熟的在地青年，組成錯綜複雜的運毒網絡，包括運毒車手招募、監控、接散貨（毒品）等分工。

同時，以新台幣10萬元為運毒代價，運毒車手若不從者就脅迫其簽立本票，並以龐大債務及家人安危為由，逼迫車手完成運毒；若車手在運毒期間於境外遭逮捕，幫派將給予100萬元安家費。

根據警方調查發現，此犯罪組織還涉及今年4月刑事局在泰國查獲台籍謝姓男子涉嫌擬運送15.6公斤海洛因返台案；以及8月在桃園機場查獲自泰國走私來台的14.5公斤海洛因案。

期間有非組織成員的招募手覬覦車手的安家費，還巧立名目私吞，遭逮車手因未收到安家費，憤而揭露內情釀內鬨，幫派組織於今年7月相約招募手到萬華一間茶室談判，並派殺手到場砍斷招募手的手筋、腳筋，並朝其臉部潑灑硫酸報復。

為遏止幫派組織涉入毒品運輸不法犯行，經桃園地檢署檢察官指揮，刑事局和松山分局於12月11日兵分多路在台北市文山區等多處，將包括邱男和相關共犯幫派要角羅男等5人查緝到案，並查扣非法所得跑車1輛。

全案詢後依組織犯罪防制條例和毒品危害防制條例移送桃檢偵辦，其中邱男、陳姓和游姓運毒手收押禁見，幫派要角羅男和王男分別以50萬元和8萬元交保。（編輯：張銘坤）1081223