永豐控背信 張晉源：揭弊者遭受報復

台北地院25日開庭審理前永豐銀總經理張晉源被永豐金、永豐銀指控背信案，張晉源出庭並表示，他因舉發永豐何家詐貸案，才遭受報復。中央社記者林長順攝 108年12月25日

（中央社記者林長順台北25日電）前永豐銀總經理張晉源被永豐金、永豐銀指控背信案，台北地院今天開庭。張晉源表示，他因舉發永豐何家詐貸案，遭受報復，把對公司有重大獲利的案子，指控為賤賣。

由於張晉源曾揭發永豐金「三寶超貸案」，而被外界稱為「吹哨者」（指揭露一個組織內部非法的、不誠實的或者不正當行為的人），因此備受矚目。

永豐金控與永豐銀行今年9月間表示，張晉源因刻意隱匿實際出售子行美國遠東銀行（FENB）資產價值，導致交易價格被低估，嚴重影響股東權益，永豐金、永豐銀向台北地方法院提起刑事自訴，控告張晉源違反金控法、銀行法背信等罪。

台北地方法院今天召開準備程序庭，永豐金、永豐銀委託律師陳述，張晉源則在律師陪同下出庭。

永豐律師團指出，張晉源未於董事會中充分揭露FENB高達6928萬餘美元的「遞延所得稅資產備抵」及「備抵壞帳迴轉價值」等，導致交易價格被低估，造成公司損害。

張晉源則表示，本案經過金控獨立董事審計委員會、金控董事會、銀行審計委員會、銀行董事會全部通過後，才決定出售。當時對公司有重大獲利的交易案，現在卻被指控為「賤賣」，可能跟他舉發永豐何家詐貸案有關。

張晉源開庭後也發表聲明表示，為報復揭弊者，永豐可以將超額獲利誣指為賤賣，假若得逞，日後無人敢揭弊，金融犯罪將橫行無阻，國家經濟岌岌可危，他將為公平正義奉陪到底，絕不退縮。（編輯：張銘坤）1081225