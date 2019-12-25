生父不滿5月男嬰哭鬧 虐打致重傷被起訴

（中央社記者蕭博文台北25日電）周姓男子不滿5月大的兒子哭鬧不休，不僅毆打甚至猛搖男嬰，導致男嬰受有受虐性頭部創傷等重傷害。周男只承認咬傷男嬰臀部，士林地檢署日前依重傷害罪嫌將他起訴。

士檢起訴書指出，周姓男子今年5月初帶著5月大的兒子入住新北市新店區一家飯店，不滿兒子哭鬧而施暴，導致兒子臀部瘀青、左手肘有明顯紅色咬痕，另涉嫌反覆搖晃兒子腦部，導致兒子受有硬腦膜下血腫、雙眼視網膜下出血等重傷害。

周姓男子5月20日上午發現兒子有異報警送醫，台北榮民總醫院收治周男兒子後懷疑涉及兒虐，通報台北市政府，由檢察官主動分案偵辦。

周姓男子供稱3月起擔任兒子的主要照顧者，為兒子洗澡、換尿布，辯稱兒子送醫前曾從床上摔下，但並無異狀，他只承認咬傷兒子臀部。

檢警勘驗案發現場，發現床距地面64公分，但台大醫院鑑定意見認為，硬腦膜下血腫、雙眼視網膜下出血傷勢，不會是孩童自64公分高度自行跌落所導致。

鑑定意見也指出，男嬰臀部傷勢可能是長條物鞭打所致，腦部電腦斷層檢查顯示男嬰腦部傷勢應為3天內的急性出血，而男嬰有急性嚴重硬腦膜下血腫、雙眼視網膜下出血及多處外傷，符合受虐性頭部創傷定義。

檢察官調查，男嬰送醫前由周姓男子負責照顧，認定周男嫌疑重大，依成年人故意對兒童犯重傷害罪嫌起訴。（編輯：戴光育）1081225