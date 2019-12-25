探勘切割擱淺貨輪 失蹤潛水員遺體遭尋獲卡船艙

一名47歲呂姓男子25日中午下水探勘擱淺在宜蘭縣大溪火車站外礁石區的無名貨輪，卻遲未上岸，搜救人員獲報到場協尋，但風浪一度過大難以搜索，直到晚間9時50分才在船艙下方發現呂男遺體，正設法將遺體帶出。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年12月25日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣25日電）47歲潛水員呂姓男子今天中午下水探勘擱淺在宜蘭縣大溪火車站礁石區的無名貨輪，但直到下午2時許仍未上岸，搜救人員晚上9時50分終於在船艙下方發現呂男遺體，正設法帶出。

宜蘭縣消防局特搜大隊長李榮基表示，家住基隆的呂男中午下水探勘切割作業，下午2時許同伴發現呂男過了原定時間仍未上岸，立即通報消防局派員救援。

消防局獲報，隨即出動大里、特種、馬賽分隊人車和船艇趕赴現場，海巡署和多個民間救難團體也加入支援，由於現場海域下午風浪過大，潛水員暫時無法下水，搜救人員先進行岸際搜尋。

消防局指出，由於晚上風浪已較為平穩，搜救人員開始著裝潛入船艙搜尋，並於晚上9時50分在船艙下方發現呂男遺體，但呂男身體已呈現僵硬，現正設法將遺體帶出。

海巡署艦隊分署9月27日凌晨4時45分接獲行政院國家搜救指揮中心通報，疑似有中國大陸籍貨輪在三貂角東北方27浬處漂流。

海巡署經調派船艇前往察看，發現這艘貨輪沒有船名，且船上無人，但船尾有蕪湖港字樣，研判為中國大陸安徽省蕪湖港籍船舶，這艘貨輪最後也擱淺在宜蘭縣頭城鎮大溪火車站前方礁石區。（編輯：洪學廣）1081225