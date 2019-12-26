博弈網站26億賭金匯台 嘉檢聲押蕭姓業者

（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）嘉義地檢署偵辦地下匯兌案件，於昨天循線查獲蕭姓男子涉嫌經營博弈網站，2年來從境外匯回26多億元賭金，檢方今天聲押蕭男等2人，並追查是否經營選舉賭博網站。

嘉義地檢署今年8月查獲吳承霖等人涉嫌經營地下匯兌案件時，發現客戶蕭姓男子等人疑有經營博弈網站，涉嫌透過地下匯兌方式，自境外分批將賭金匯回新台幣26多億元，檢警調昨天執行搜索。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，承辦檢察官發現蕭男等人涉有賭博及洗錢防制法等罪嫌，昨天指揮調查官、警方分別前往台北市、台中市、桃園市、嘉義市及高雄市等72處所執行搜索。

現場共查扣現金545萬餘元、外幣約96萬元台幣、賓利及瑪莎拉蒂等6輛名車、鑽石16顆（最大1顆約市價600萬元）、電腦65台、筆電2台、手機200支、U盾200支、銀行存摺等物，並通知、傳喚及逮捕共100餘人到案。

蔡英俊指出，蕭男等人創設集團公司，自民國106年間起，在台北市、新北市等地架設博弈網站，旗下分有多種彩票等體系，提供賭客登入網站簽注六合彩、運動比賽等賭博，並以中國大陸地區金融帳戶收付賭金後，透過地下匯兌管道等方式，分批自境外將賭金匯回26億餘元。

檢方昨天深夜複訊蕭男、楊女等20多位被告後，認為被告蕭男、楊女犯罪嫌疑重大，且有逃亡或勾串共犯、證人之虞，今天向嘉義地方法院聲請羈押；其餘被告雖犯罪嫌疑重大，無羈押必要，其餘王姓男子等4名被告各以20萬元及5萬元交保，其餘被告均飭回。

蔡英俊說，專案小組自搜索處所扣得相關設備及資料，將還原及比對扣得事證，查明蕭姓被告等人是否經營選舉賭博網站，避免相關人等藉由地下匯兌、選舉賭盤或博弈網站影響選舉公平性。（編輯：黃世雅）1081226