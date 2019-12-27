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雲林警方破獲總統選舉地下賭盤 查扣百萬名車

最新更新：2019/12/27 14:41
張姓男子經營地下運動彩多年，今年11月起兼收總統及立法委員選舉賭盤。雲林縣虎尾警分局日前持搜索票到張男住家，當場查扣現金和百萬名車，查扣的保時捷預計109年1月7日執行拍賣。　中央社記者姜宜菁攝　108年12月27日
張姓男子經營地下運動彩多年，今年11月起兼收總統及立法委員選舉賭盤。雲林縣虎尾警分局日前持搜索票到張男住家，當場查扣現金和百萬名車，查扣的保時捷預計109年1月7日執行拍賣。　中央社記者姜宜菁攝　108年12月27日

（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）張姓男子經營地下運動彩多年，雲林縣虎尾警分局日前持搜索票到張男住家，當場查扣現金和百萬名車，且發現張男兼經營總統及立委選舉賭盤，檢方複訊後諭知10萬元交保候傳。

雲林縣虎尾警分局偵查隊長李志文今天接受媒體聯訪表示，張姓男子從105年起經營地下運動彩，每個月營收超過新台幣10萬元，今年11月起兼收總統及立法委員選舉賭盤。

警方報請雲林地檢署檢察官劉晏如指揮，24日持搜索票到張男住家搜索，張男正好開著新購價值369萬元的保時捷休旅車返家，警方當場查扣車輛和不法所得60萬元。

警方依據張姓男子與多名賭客手機通訊紀錄擴大偵辦，檢方複訊後，張姓男子以10萬元交保並限制住居。

雲林地檢署表示，查扣的保時捷預計明年1月7日執行拍賣，歡迎民眾前來競標。

雲林地檢署另在古坑、台西等處查獲江姓和丁姓男子經營總統選舉賭盤，經檢察官複訊後分別以3萬到5萬元不等金額交保候傳。（編輯：李錫璋）1081227

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