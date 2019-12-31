無照小貨車司機酒駕釀3死 判8年10月

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）桃園市小貨車司機朱汶珽8月間涉酒駕在蘆竹區造成3死4傷，地檢署提起公訴。桃園地方法院今天審結，由於事證明確，朱男也坦承犯行，判處有期徒刑8年10月。全案可上訴。

檢警表示，26歲無駕照的朱汶珽為物流送貨司機，8月24日凌晨在桃園市蘆竹區送貨後，駕駛小貨車搭載女友要返回龍潭區，並在車內飲用含酒精成分飲料。

當天清晨6時40分，朱汶珽駕車行經蘆竹區大竹路時，因失控打滑撞擊停放路邊的4輛自用小客車，並波及多名打掃中的環保志工及路人。

檢警指出，遭波及的謝姓、黃姓2名環保志工及運動中的葉姓保全人員3人，在送醫後傷重不治死亡；另外，林姓及李姓環保志工受到輕傷。

事發後，朱汶珽及女友也受傷送醫，警方在酒測後發現朱汶珽酒測值達每公升0.64毫克已超標，涉犯刑法服用酒類不能安全駕駛動力交通工具而駕車致人於死罪，檢察官更建請從重量刑。

桃園地方法院表示，朱汶珽於事發後，在警方及檢察官訊問、法院審理時都坦承不諱；被告犯罪後於員警到場時，當場承認為肇事人，符合自首條件依法減刑。

桃園地院審酌朱汶珽漠視自己及公眾安全，無照且飲用酒類飲料駕駛營業小貨車送貨，導致3死4傷及毀損4部車輛，惡性重大且未與被害家屬成立調解及賠償，判處朱男有期徒刑8年10月。全案可上訴。（編輯：戴光育）1081231