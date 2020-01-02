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北市中山區縱火案 黑幫糾紛警逮4嫌

最新更新：2020/01/02 12:41

（中央社記者黃麗芸台北2日電）北市中山區一間民宅去年底遭人丟擲信號彈縱火，北市警方經查訪民眾和過濾周邊監視器畫面調查，發現27歲陳姓男子等4人涉有重嫌，昨天兵分4路逮捕歸案，全案詢後依法送辦。

台北市警察局中山分局今天發布破案記者會，轄下建國派出所在去年12月26日凌晨4時32分獲報，指中山區建國北路3段一處巷內民宅發生火警，立即派員到場協助撲滅火勢。

隨後鑑識人員進行現場查看及查訪附近居民，獲悉有人目擊一輛汽車衝撞案發民宅鐵門，同時朝屋內丟擲信號彈，導致引發火警。

中山分局經報請台北地檢署檢察官指揮偵辦後，便與市警局刑事警察大隊成立專案小組偵辦。

專案小組經現場勘察和過濾現場周邊監視器畫面後發現，案發現場確實遭人駕車衝撞和丟擲信號彈及撒冥紙，犯嫌隨後逃逸並在途中遭警路檢攔查，警方研判分析偵辦發現陳男等4人涉有重嫌。

根據調查了解，此案為竹聯幫堂口間為爭奪酒店小姐經紀約，所引發的糾紛，案發地為堂口據點，專案小組經多日蒐證後，於昨天兵分4路分別在雙北市將陳男等4人逮捕歸案，全案詢後依公共危險罪嫌移送北檢偵辦，同時持續追查其他共犯。（編輯：方沛清）1090102

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