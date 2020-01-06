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澎湖海巡查扣大陸油補船 人員船隻檢疫消毒

最新更新：2020/01/06 13:36
澎湖海巡隊6日在七美西南海域查扣大陸油料補給船「宏盛787號」，人船一併押返。（澎湖海巡隊提供）中央社 109年1月6日
澎湖海巡隊6日在七美西南海域查扣大陸油料補給船「宏盛787號」，人船一併押返。（澎湖海巡隊提供）中央社 109年1月6日

（中央社澎湖縣6日電）澎湖海巡隊今天在七美西南海域查扣大陸油料補給船「宏盛787號」，人船一併押返，由於目前正在加強對非洲豬瘟和武漢不明肺炎的防疫工作，將對船隻和人員進行檢疫、體溫測量等措施。

澎湖海巡隊副隊長詹文中表示，因應近期鋒面南下，澎湖海巡隊結合台南艦提前部署，巡防艇今天上午在七美西南23.7浬處海域發現正在等待駁油的「宏盛787號」油補船，經多次廣播拒停後逃逸，海巡隊於是強靠登檢查扣，包括胡姓船老大等6名船員一併押返馬公港留置調查。

海巡隊表示，「宏盛787號」油補船，疑似專門為大陸漁船加油的油料補給船，目前船上還存有4噸的油品。

澎湖海巡隊指出，由於非洲豬瘟病毒和武漢不明肺炎疫情可能跨境傳播，邊境海上面臨病毒入侵威脅仍大，今天查扣「宏盛787號」油補船的人員和船隻，將一併進行消毒和體溫測量等防疫措施，以防堵疫病流入。（編輯：方沛清）1090106

澎湖海巡隊6日在七美西南海域查扣大陸油料補給船「宏盛787號」，人船一併押返，並將對船隻和人員進行檢疫、體溫測量等措施。（澎湖海巡隊提供）中央社 109年1月6日
澎湖海巡隊6日在七美西南海域查扣大陸油料補給船「宏盛787號」，人船一併押返，並將對船隻和人員進行檢疫、體溫測量等措施。（澎湖海巡隊提供）中央社 109年1月6日
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