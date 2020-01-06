孕婦駕車撞斷燈桿 引發瓦斯外洩

苗栗市勝利路6日發生車禍事故，林姓孕婦駕駛自小客車失控撞斷路旁燈桿，並拉扯到瓦斯管線導致瓦斯外洩，消防隊員為避免意外擴大到場警戒。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 109年1月6日

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗市勝利路今天傳出車禍事故，一名林姓孕婦駕車因不明原因失控撞斷路旁燈桿，並拉扯到瓦斯管線導致瓦斯外洩。林女送醫暫無大礙，消防隊員為避免意外擴大，到場警戒。

苗栗縣消防局近中午12時許接獲通報，指苗栗市勝利路有1輛自小客車自撞燈桿，苗栗分隊人車隨即前往查看，發現肇事的白色自小客車右側半毀，駕車的33歲女子意識清楚，可自行步上救護車送醫觀察，幸無大礙；遭撞擊而斷裂的燈桿，橫倒在馬路上。

林姓女駕駛正處懷孕初期，她向警方表示，今天中午回醫院複診途中，行經苗栗市勝利路，突然感到眼前一片空白，車輛隨即失控撞上路旁燈桿。確切肇事原因，待由警方進一步調查。

被撞倒的燈桿，除扯斷電線，也拉扯到瓦斯管線，導致瓦斯外洩。警消人員不敢掉以輕心，派員在現場警戒，並指揮來往車輛繞道通行，同時通知台電及瓦斯公司人員前往阻斷供應，所幸事故並未釀成其他人員受傷。（編輯：戴光育）1090106