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澎湖海域再現越界陸船 海巡押返偵辦

最新更新：2020/01/07 10:06
澎湖海巡隊6日清晨查扣越界大陸油料補給船「宏盛787號」後，晚間在花嶼西海域查扣「閩獅漁06736號」，船上捕獲近800公斤漁獲，人船押返偵辦。（澎湖海巡隊提供）中央社　109年1月7日
澎湖海巡隊6日清晨查扣越界大陸油料補給船「宏盛787號」後，晚間在花嶼西海域查扣「閩獅漁06736號」，船上捕獲近800公斤漁獲，人船押返偵辦。（澎湖海巡隊提供）中央社　109年1月7日

（中央社澎湖縣7日電）天氣好轉，陸船再越界拖捕，澎湖海巡隊昨天查扣大陸油料補給船「宏盛787號」後，晚間在花嶼西海域查扣「閩獅漁06736號」，船上捕獲有近800公斤漁獲，人船押返偵辦。

海巡副隊長詹文中表示，澎湖海巡隊昨天清晨在七美西南海域查扣越界宏盛787號大陸運油船後，PP-10038艇晚間則在花嶼西19浬海域發現閩獅漁06736號，多次命其停俥受檢，拒不停船，加速蛇行逃逸，也一併查扣，船上有漁獲約800公斤，無豬肉製品。

由於目前大陸地區非洲豬瘟、武漢不明肺炎疫情爆發，海巡與防疫人員對人船消毒和檢疫、體溫測量等，其中還發生防疫人員詢問船員有無去過「武漢」，大陸船員聽成有沒吃「午飯」而頻頻點頭的烏龍，讓防疫人員虛驚一場。

「閩船」昨天深夜押返，蔡姓船老大等14名船員，在完成調查後，依違反兩岸人民關係條例予以重罰。

澎湖海巡隊為有效嚇阻大陸漁船越界捕撈漁獲，加強部署巡防艦艇於目斗嶼、小門、花嶼及七美海域巡邏與巡防艇常態進駐七美南滬港，就近處理海上案件，以綿密警網，遏止陸船越界捕魚。（編輯：管中維）1090107

澎湖海巡隊6日清晨查扣越界大陸油料補給船「宏盛787號」後，晚間在花嶼西海域查扣「閩獅漁06736號」，船上有漁獲約800公斤，無豬肉製品。（澎湖海巡隊提供）中央社　109年1月7日
澎湖海巡隊6日清晨查扣越界大陸油料補給船「宏盛787號」後，晚間在花嶼西海域查扣「閩獅漁06736號」，船上有漁獲約800公斤，無豬肉製品。（澎湖海巡隊提供）中央社　109年1月7日
澎湖海巡隊在花嶼西海域查扣「閩獅漁06736號」，漁船甲板上捕獲滿滿的漁獲，初估有近800公斤，人船押返偵辦。（澎湖海巡隊提供）中央社　109年1月7日
澎湖海巡隊在花嶼西海域查扣「閩獅漁06736號」，漁船甲板上捕獲滿滿的漁獲，初估有近800公斤，人船押返偵辦。（澎湖海巡隊提供）中央社　109年1月7日

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