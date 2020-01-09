20公斤大麻包裝成茶餅 外籍華裔男子攜毒落網

（中央社記者邱俊欽桃園機場9日電）航空警察局今天偵破一起外籍華裔男子將20公斤的大麻花包裝成普洱茶餅，企圖闖關入境，估計毒品市價約新台幣3000多萬元；男子接受調查後被依違反毒品危害防制條例究辦。

航空警察局在破案記者會中表示，一名外籍的華裔男子去年12月28日從加拿大搭機飛往台北，但在入境桃園國際機場時，被航警局安全檢查大隊與關務署台北關發現個人託運行李中暗藏不明物體，經X光儀器檢查後發現可疑，海關在男子所攜帶的行李箱中起出暗藏20包大麻花，重量約20公斤。

警方表示，男子將大麻包裝成普洱茶餅的方式，企圖掩人耳目，並自認利用清晨搭機來台，可躲避海關與航警局的查緝。男子在接受調查後，被依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

航警專案小組表示，男子疑似收取折合新台幣5萬元的加幣代價運毒，而整筆毒品市價約3000多萬元，目前警方已持續向上溯源，擴大追查幕後集團共犯及毒品流向。（編輯：方沛清）1090109