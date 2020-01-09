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國中生遭霸凌上公車仍被打 校方依規處分輔導

最新更新：2020/01/09 16:09

（中央社記者蘇木春台中9日電）台中市一名國中生日前疑遭同校學生在公車毆打受傷，對方還拿電擊棒恐嚇，案件經家長在網路爆料後引發網友熱議。台中市教育局表示，已指示校方依規處分，協助後續輔導。

遭毆傷的學生母親昨天在臉書（Facebook）社團「爆料公社」貼文指出，兒子在校門口遭5、6名同校學生圍住毆打，兒子躲到公車上，仍被數名學生繼續毆打，且頭部遭硬物敲擊多下，事後她發現兒子滿頭是血，就醫縫了3針，對方未道歉，她到學校調監視器還遭刁難，希望霸凌者能受到應有的懲罰。

台中市政府教育局表示，對於校園霸凌事件，市府感到痛心，接獲通報後，包括督學、校長、導師等人均立即前往醫院關心受傷學生狀況，並指示學校盡速依規處分，協助後續輔導。

教育局指出，有關受傷學生家長申請調閱學校校門口監視器，學校已提供家長監視器畫面，市府並要求學校確實調查釐清狀況。

警方表示，案件發生後第一時間就通知公車業者，提供公車上監視器畫面釐清案情，並通知2名涉案學生到案，經了解被害人未遭電擊棒攻擊，是遭對方拿電擊棒恐嚇，2名涉案學生都承認動手，後續將依恐嚇與傷害罪嫌偵辦。（編輯：謝雅竹）1090109

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