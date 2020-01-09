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疑債務糾紛遭押上車 警迅速破案

最新更新：2020/01/09 18:52

（中央社記者王朝鈺基隆市9日電）胡男昨天深夜將林男擄上車並打電話給林母，要脅處理30萬債務，警方先逮捕出面取款的小弟，再去電喝令胡男釋放林男，不久後，胡男將林男送到警局並投案，警方訊後將胡男送辦。

警方調查，林男疑似與胡男有債務糾紛，胡男昨天晚間開車在基隆市安樂區路旁將林男押上車，隨後以林男的手機打電話給林母要求處理債務，雙方相約今天凌晨0時在麥金路一間連鎖3C賣場前交付新台幣30萬元。

林母同時向第四警分局中華路分駐所報案，警方研判情節不像詐騙，第四警分局偵查隊長黃柏銘在分局長李俊德指示下成立專案小組，出動5車共20名員警前往埋伏。

胡男則指派林姓小弟前往取款，警方見林姓小弟現身，立刻以偵防車將紅色轎車團團圍住，林姓小弟一時心慌，開車衝撞前方偵防車，導致偵防車保險桿受損，警方見狀立即上前擊破車窗將林姓小弟帶出車外。

黃柏銘接著要求林姓小弟打電話給胡男，黃柏銘接過電話喝令胡男「事情已東窗事發，我知道你是誰，人交出來」，不久後，胡男開車將林男送到第四警分局並向警方投案。胡男和林姓小弟在警方偵訊時對於案情交代不清，警方訊後依妨害自由罪嫌，將兩人移送基隆地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1090109

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