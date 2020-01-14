掬水軒前負責人遺孀柯陳幸佳 繳清4861萬元欠費

（中央社記者蕭博文台北14日電）掬水軒前負責人的遺孀柯陳幸佳長年旅居日本，並積欠土地增值稅及滯納金共新台幣4861萬餘元，經行政執行署台北分署努力追稅，促使柯陳幸佳透過女兒於去年底繳清欠費。

台北分署今天發布新聞稿指出，柯陳幸佳於民國100年間出售配偶死亡前贈與的9筆土地，經財政部台北國稅局核定補徵土地增值稅新台幣4208萬餘元，但柯陳幸佳逾期不履行，連同滯納金共計欠費4861萬餘元。

新聞稿指出，柯陳幸佳早於90年12月間即出境未回，執行難度大增，但台北分署仍積極執行義務人的銀行存款，並拍賣名下不動產，徵起1200萬餘元。

台北分署表示，經啟動調查程序，追查9筆土地買賣價金流向，通知買主與柯陳幸佳子女等關係人說明，緊密的執行行為展現高度執法決心，讓已旅居海外多年的柯陳幸佳備感壓力。

台北分署說，柯陳幸佳於去年11月及12月間，透過仍在台的女兒，先後轉匯3059萬餘元及515萬餘元到台北分署專戶以清償欠稅，加計先前執行存款及拍賣不動產的所得，總清償金額高達4861萬8837元。

新聞稿指出，台北分署不負國家所託，在短短的2年時間即完成這項艱鉅的海外追稅任務，也呼籲民眾對於欠繳的稅捐、罰鍰、費用等公法上金錢給付義務應依規定繳納，萬勿心存僥倖，只要是未按期繳納，台北分署必將強力執行，以落實公權力，確保國家債權。（編輯：方沛清）1090114