新北環狀線首日試乘 北市捷警同步維安

（中央社記者黃麗芸台北19日電）新北捷運環狀線第一階段今天開放免費試乘，台北市警察局捷運警察隊表示，為防護雙北大眾捷運系統路線安全，除增派40名新血加入，首日也由轄區分隊長帶班執勤巡邏，確保維安。

捷警隊今天發布新聞稿表示，環狀線第一階段治安維護工作由台北市警察局主政，為防護雙北大眾捷運系統路線、維持場站及行車秩序、保障旅客安全等，除增派40名生力軍加入捷警隊，也先期完成相關勤務重點講習及訓練，今天同步投入新路線旅客安全維護勤務。

為配合環狀線首日開放民眾持電子票證免費試乘，捷警隊說，今天特別責由轄區分隊長帶班執勤，針對各站體及月台層加強巡邏，以先行掌握各站狀況及轉乘動線，做為未來通車後勤務編排滾動式修正參考，以確保雙北捷運系統治安維護滴水不漏。

捷警隊指出，雙北捷運系統每日車班約3000列次，運量更達220餘萬人次，呼籲民眾搭乘新營運路線時仍應對隨身物品及人身提高防護警覺，發現不法時應秉持「勿驚慌、先自保」原則，並立即尋求站務人員協助，即時通報警方處置。

新北捷運環狀線第一階段今天開放持電子票證免費試乘，時間為每天上午10時至下午4時。台北捷運公司也公告票價，5公里以內票價20元、31公里以上為65元。（編輯：方沛清）1090119