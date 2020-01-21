透天厝暗藏大麻種植場 中市警起出53株

台中市警察局刑事警察大隊21日召開記者會，宣布在太平區一處透天民宅查獲大麻植株53株、栽種工具等，採收的大麻再送到大里區的廠房加工、包裝，販售給下游購毒者。中央社記者郝雪卿攝 109年1月21日

（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市警察局刑警大隊今天宣布在太平區一處透天民宅查獲大麻植株53株，採收的大麻再送到大里區的廠房加工、包裝，工廠內還飼養5隻美國惡霸犬看門，增加警方查緝困難度。

台中市政府警察局刑警大隊偵二隊副隊長闕銘松表示，去年10月警方查獲販賣大麻案，向上追查毒品來源，於今年1月15日持搜索票、拘票，兵分多路執行查緝，先於大里區一處鐵工廠內查獲大麻成品、大麻種子等證物，再循線前往太平區一處透天民宅查獲大麻植株53株、栽種工具等。

警方調查發現，詹姓男子承租太平區透天民宅後，由王姓男子住在民宅內負責種植及照護大麻植株，再將採收的大麻送到詹男另以人頭承租的大里區工廠加工、包裝後，由詹男販售給下游購毒者牟利。

警方在查緝過程中發現，詹男還在工廠內飼養5隻美國惡霸犬，這種犬隻的特性機警、對主人忠誠，有陌生人靠近就狂吠示警，藉此增加警方查緝困難度。

警方共起出大麻成株53株、大麻種子57顆、成品大麻花5包、栽種工具一批、肥料、真空袋、封口機、研磨器等，並將詹男（43歲）、王男（53歲）等人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。（編輯：黃世雅）1090121