更多編輯台推薦新聞：
影片／防彈少年團新曲 93國排行榜首
娛樂

影片／防彈少年團新曲 93國排行榜首

全球179家企業抗暖化評比最佳 台灣4企業上榜
國際

全球179家企業抗暖化評比最佳 台灣4企業上榜

什麼是冠狀病毒？武漢肺炎擴散亞洲 再掀2003年SARS夢魘
國際

什麼是冠狀病毒？武漢肺炎擴散亞洲 再掀2003年SARS夢魘

2020吉鼠迎春 新年特輯
專題

2020吉鼠迎春 新年特輯

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

透天厝暗藏大麻種植場 中市警起出53株

最新更新：2020/01/21 15:06
台中市警察局刑事警察大隊21日召開記者會，宣布在太平區一處透天民宅查獲大麻植株53株、栽種工具等，採收的大麻再送到大里區的廠房加工、包裝，販售給下游購毒者。中央社記者郝雪卿攝　109年1月21日
台中市警察局刑事警察大隊21日召開記者會，宣布在太平區一處透天民宅查獲大麻植株53株、栽種工具等，採收的大麻再送到大里區的廠房加工、包裝，販售給下游購毒者。中央社記者郝雪卿攝　109年1月21日

（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市警察局刑警大隊今天宣布在太平區一處透天民宅查獲大麻植株53株，採收的大麻再送到大里區的廠房加工、包裝，工廠內還飼養5隻美國惡霸犬看門，增加警方查緝困難度。

台中市政府警察局刑警大隊偵二隊副隊長闕銘松表示，去年10月警方查獲販賣大麻案，向上追查毒品來源，於今年1月15日持搜索票、拘票，兵分多路執行查緝，先於大里區一處鐵工廠內查獲大麻成品、大麻種子等證物，再循線前往太平區一處透天民宅查獲大麻植株53株、栽種工具等。

警方調查發現，詹姓男子承租太平區透天民宅後，由王姓男子住在民宅內負責種植及照護大麻植株，再將採收的大麻送到詹男另以人頭承租的大里區工廠加工、包裝後，由詹男販售給下游購毒者牟利。

警方在查緝過程中發現，詹男還在工廠內飼養5隻美國惡霸犬，這種犬隻的特性機警、對主人忠誠，有陌生人靠近就狂吠示警，藉此增加警方查緝困難度。

警方共起出大麻成株53株、大麻種子57顆、成品大麻花5包、栽種工具一批、肥料、真空袋、封口機、研磨器等，並將詹男（43歲）、王男（53歲）等人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。（編輯：黃世雅）1090121

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報