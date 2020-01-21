涉助中國統戰官員來台 北檢約談張瑋說明

（中央社記者林長順台北21日電）台北地檢署偵辦洪姓退休記者涉嫌協助包括統戰官員的5000名中國人士非法來台，查出統促黨總裁張安樂兒子張瑋經營的旅行社涉案，檢察官今天傳喚張瑋到案說明。

張瑋下午4時35分左右抵達北檢，他受訪時表示，入台證都是移民署所核發，事後再來追究業者責任，並不公平。

檢警獲報，逾5000名中國人士經中國、台灣旅行社協助，由台灣旅行社提供遊客資料給洪姓退休記者及家人成立的人頭協會，取得「短期專業交流」活動計畫書、邀請函，向移民署辦理中國人民來台。

檢警調查，中國人士獲准來台後，台灣旅行社便給人頭協會每名旅客新台幣2000元費用。初步核對旅客名單，發現深圳市鹽田區委統戰部常務副部長李接賢、箇舊市統戰部長念培光名列其中。

台北地檢署去年12月間展開首波搜索行動，約談洪姓退休記者等人到案，訊後諭令洪男與3名旅行社負責人各以新台幣25萬元交保，洪男另被限制出境，其餘被告分獲交保或限制住居等處分。

檢警另查出，張瑋擔任負責人的華夏大地旅行社也涉入其中，此旅行社安排的參訪行程不少與竹聯幫大哥、中華統一促進黨相關，懷疑這些中國公務員來台目的不單純。

檢警去年12月中旬對華夏大地旅行社等6家旅行社展開第二波搜索，並約談張瑋妻子王姝茵等13人到案，訊後諭令王姝茵25萬元交保。檢察官另以證人身分傳喚張安樂說明，訊後請回。

張瑋去年底不在境內，並未在約談名單之列，檢察官日前獲悉張瑋返台，通知他今天下午到北檢報到。（編輯：張銘坤）1090121