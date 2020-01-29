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彩券行兒子涉嫌縱火 祝融燒死母親姐姐受傷

最新更新：2020/01/29 00:31
新北市新店區中興路三段彩券行，28日晚間遭到老闆的兒子涉嫌潑灑汽油縱火。火勢將彩券行幾乎燒毀，也燒死嫌疑人的母親，姐姐也受傷送醫。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 109年1月29日
新北市新店區中興路三段彩券行，28日晚間遭到老闆的兒子涉嫌潑灑汽油縱火。火勢將彩券行幾乎燒毀，也燒死嫌疑人的母親，姐姐也受傷送醫。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 109年1月29日

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市新店區林姓男子今天晚上因故與姐姐爭吵後，涉嫌怒潑汽油在自家彩券行縱火。未料，火勢一發不可收拾，房間中走避不及的母親燒死，姐姐受傷。警方漏夜循線追緝逃逸林男。

消防局今天表示，新北市新店中興路三段一家彩券行今天晚間9時許發生火警，晚間9時13分將火勢控制，侷限在1樓。半小時後將火勢撲滅，火場為1樓，波及旁邊的洗車場，燃燒面積共約20坪。

消防局表示，共疏散23名民眾，另外救出2人。其中，彩券行老闆娘在房間逃避不及，被救出時已經沒有呼吸、心跳，命危送醫急救，今天深夜11時宣告不治。

另外，37歲的林姓彩券行老闆的女兒，在火勢中自行逃出，不過四肢有70%面積遭到3度燒燙傷，送新店慈濟醫院救治。

新店警分局據報，立即前往調查並封鎖現場，初步瞭解，36歲的林姓男子，與姐姐因細故爭執，林男不顧姐姐還在店內，母親也在房間，竟一氣之下進門就涉嫌潑灑汽油縱火，企圖燒毀彩券行。

警方說，嫌疑人犯案後逃逸，已經聯繫林男的父親到派出所製作指認筆錄。警方已成立專案小組，依據錄影監視器與線索，漏夜全力追查林男到案。（編輯：陳政一）1090129

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