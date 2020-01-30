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首頁 / 社會

彩券行縱火燒死母親姊重傷 林姓男子收押

最新更新：2020/01/30 11:40

（中央社記者劉世怡台北30日電）新北市新店區彩券行老闆娘兒子林姓男子涉縱火案造成母死姊重傷，警方查獲林姓男子有變裝、刪除監視器畫面，檢方複訊後以殺害直系血親尊親屬等罪聲請羈押，法院今天裁定收押。

根據台灣台北地方法院裁定，林姓男子涉犯中華民國刑法放火燒燬現供人使用住宅罪及殺害直系血親尊親屬等罪，犯罪嫌疑重大，所犯都是最輕本刑5年以上重罪，且滅證及逃亡可能性高。

刑法規定，放火燒燬現供人使用住宅者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；殺人者處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，殺直系血親尊親屬者，加重其刑至1/2。

北院表示，林姓男子有變裝、刪除監視器畫面及手機通訊軟體行徑，衡量能有效追訴犯罪及林姓男子人身自由權益等情，裁准羈押。

新北市政府警察局新店分局說，新店中興路3段某彩券行28日約晚間9時火警，警方到場了解，林姓男子與姊姊細故爭執，一氣之下到加油站買汽油，並在彩券行潑灑汽油縱火，導致林姓男子母親走避不及，命喪火場，送醫時已無生命跡象，急救後仍不治；林姓男子姊姊灼傷送醫急救，重傷轉台灣大學醫學院附設醫院治療。

警方調閱監視器發現，林姓男子犯案後搭捷運到台北市西門町，研判可能就近投宿飯店，清查後昨天在台北中華路1段附近飯店查獲林姓男子到案，林姓男子坦承犯案，警詢後移送台灣台北地方檢察署複訊。（編輯：李明宗）1090130

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