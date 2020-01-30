誇稱精神病症騙住院詐保險金 家族8人被起訴

（中央社記者蕭博文台北30日電）女子張玉真與丈夫、女兒等家族成員共8人，涉嫌向精神科醫師誇稱精神頹廢、有自殺念頭等症狀，順利住院後請領保險理賠共新台幣5570萬餘元，北檢今天依詐欺罪嫌起訴。

全案起於台北地檢署主任檢察官黃珮瑜參與金融及犯罪防制中心會議時，從保險公司口中得知張玉真家族涉嫌詐保，因而指揮調查局偵辦，並由健保署提供相關醫療申報資料及協助判讀醫療資料而偵破，期望藉由偵辦此類案件，遏止有心人士浪費醫療及健保資源。

台北地檢署起訴指出，張玉真早在民國97年間，即涉嫌向花蓮慈濟醫院精神科醫師表示有焦慮、失眠、自殺傾向等症狀，因此入住急性病房，卻外出喝酒、唱歌，事後請領保險理賠金得逞，因而食髓知味，以相同手法前往不同醫院住院並詐保。

張玉真甚至在女兒就讀高職時，指導女兒向精神科醫師誇稱有自殘、攻擊他人行為而住院詐保；另指導丈夫以誇稱有易怒、幻聽、殺妻念頭等症狀住院詐保；還教導小姑看診時要哭、裝憔悴，協助小姑住院詐保。

張玉真的二姊、二姊夫、三姊、三姊夫則因多次聽聞張女聊天時提到住院詐領保險的手法而如法炮製，各自向醫院騙取住院並詐領保險。

檢察官調查發現，張玉真等人住院期間表現正常，在護理師前無明顯精神病症狀，但在醫師面前均誇大病情，張玉真還曾向醫師下跪求不要讓她出院，否則沒有經濟能力養小孩。

檢察官指揮調查局搜索也發現，張玉真三姊家中囤放大量精神科藥物；張玉真女兒也曾因與張女分配理賠金起爭執，傳訊給張女表示「不要再把我當搖錢樹」；張玉真與其他親屬也會透過電話討論要到哪個醫院住院、哪個醫生比較好等訊息。

檢調還發現，張玉真二姊夫的子女曾透過LINE聊天，提到「爸爸在那邊是高材生」、「媽媽說，爸爸是不想去，但看到理賠金時又想去」、「這就是金錢能腐蝕人心」等語。

檢察官統計，張玉真等8人自97年至108年間，共住過花蓮慈濟醫院、台北榮民總醫院、汐止國泰綜合醫院、桃園醫院等11家醫院，足跡遍及北台灣，詐領商業保險理賠金共5570萬餘元，另使健保支付住院費用共938萬餘元。

檢察官指出，張玉真等人利用精神疾病無客觀儀器可以檢測，及醫師以治療病人為職志的特性詐領商業保險理賠金，其中張玉真二姊、二姊夫已由其兒子返還1309萬餘元理賠金，請法官酌情量處；張玉真小姑坦承全部犯行，請求從輕量刑；其餘被告，請從重量刑。（編輯：戴光育）1090130