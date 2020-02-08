謠傳衛生紙原料將缺貨 法務部：速查嚴辦

（中央社記者蕭博文台北8日電）因武漢肺炎引起搶購口罩後，傳出搶購衛生紙。法務部今天表示，有關外傳衛生紙原料與口罩相同即將缺貨而造成社會不安，已責由相關單位雷厲風行速查嚴辦，決不寬貸。

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情升溫，帶動酒精、口罩等防疫商品搶購潮，不過，有LINE群組訊息誤傳因正在趕工做口罩，生產衛生紙原物料恐怕不夠，加上謠傳大陸工廠將停止生產衛生紙，導致香港出現搶購潮，台灣美式賣場也傳出民眾瘋搶情形。

法務部發布新聞稿表示，衛生紙原料與口罩確實不同，目前國內供需正常、充裕，是民眾日常生活必備用品，若故意造謠生事造成民眾恐慌搶購，即涉嫌不法。

新聞稿指出，法務部已責由台灣高等檢察署，要求所屬檢察機關透過已啟動的查緝民生犯罪聯繫平台，主動與警政、消費者保護、公平交易等相關主管或權責機關密切聯繫，並積極配合各地稽查狀況，若有涉及刑責情事，將依法速查嚴辦。

法務部說，若涉及社會秩序維護法，將交由警方依法裁罰，若涉及其他行政罰，將移由權責機關依法裁處。法務部呼籲各界，值此防疫總動員的非常時期，大家應齊心防疫，勿再恣意造謠或傳述任何不實訊息，以免造成社會不安。

法務部表示，除持續強力打擊假訊息及查辦違反傳染病防治法案件，部長蔡清祥昨天也指示，查扣的防疫物資若符合防疫需求，在法令許可範圍內，法務部將積極配合主管機關的徵用程序協助辦理。

新聞稿最後提到，面對疫情衝擊，政府嚴陣以待，法務部更是全力查辦不法，確保維護防疫物資的穩定，並積極溯源查緝，遏止假訊息的流傳，共同守護國人的健康。（編輯：方沛清）1090208