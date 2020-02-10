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謠傳衛生紙原料將缺貨 蔡清祥：速查嚴辦

最新更新：2020/02/10 10:56

（中央社記者劉世怡台北10日電）有網友散布衛生紙原料將缺貨等假訊息，引發搶購。法務部長蔡清祥今天說，衛生紙原料跟口罩不一樣，針對謠言已要求檢方啟動查緝平台，結合警政、消保官等依法速查嚴辦。

蔡清祥在法務部受訪指出，衛生紙的原料跟口罩是不一樣，衛生紙現在的供需都是非常的正常且充裕，因為外面有一些謠言或是故意造謠生事，所以調查局密切注意並追查來源，一定會依法處理。

蔡清祥說，已要求台灣高檢署督導各地檢署，啟動查緝民生犯罪的平台，要結合警政、消保官、公平會等一起依法速查嚴辦；涉及到刑責，由檢察官來處理，涉及社會秩序維護法，由警方處理，涉違反行政法規，由主管機關來依法處理。

此外，調查局昨天發布新聞稿表示，迅速針對近期網路謠傳民生物資即將缺貨的不實訊息進行調查；目前已掌握臉書林姓及黃姓用戶散布「因原物料均供口罩生產，衛生紙即將缺貨」等訊息；譚姓等網友散布「因尿布廠原物料短缺，尿布即將缺貨，建議盡快囤貨」等訊息。

調查局指出，鎖定某貿易商於LINE群組散布「因武漢肺炎船運公司不靠港，亞洲航線將全面停擺，紙廠及衛生棉無漿可用將缺貨，建議儘速囤貨」及「因荷蘭罷工及原計出貨之數千噸紙漿亦全數延宕」等訊息。（編輯：張銘坤）1090210

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