台南玉井區縱火釀7死 凶嫌遭求處死刑

（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市玉井區真理家族前輩堂去年12月14日凌晨遭21歲男子曾文彥縱火，造成7死2傷。台南地檢署偵結，以曾文彥手段凶殘，泯滅人性，仍無悔意，求處死刑，今天移審台南地方法院。

台南地檢署發言人林仲斌今天指出，曾文彥僅因和真理家族前輩堂居民發生糾紛及遭拒絕返回居住，就心生殺意，特地搭乘計程車購買汽油桶及汽油，利用居民熟睡時放火，造成7人死亡，手法殘酷。

台南地檢署認定曾文彥曾居住真理家族前輩堂，卻不知感恩惜福，潑灑汽油點火，形同無差別弒殺，手段凶殘，泯滅人性，仍無悔意，造成7人死亡，已符合公民權利公約「最嚴重之罪行」，向台南地院求處死刑。

台南市玉井區三埔里真理家族前輩堂去年12月14日凌晨遭曾文彥縱火，46名居民中有37人逃出，2人跳樓逃生受傷、1人被救出時失去心肺功能，送醫搶救後宣告不治，其餘6人被發現時已明顯死亡。35歲的陳姓消防員在處理殘火時不慎由2樓摔下，左手臂骨折送醫。

曾文彥事發後打電話向警方報案，指稱自己縱火，隨後由員警帶回警局偵訊，移送南檢，南檢複訊後向台南地院聲請羈押，台南地院12月15日凌晨裁定羈押，並禁止接見、通信。（編輯：黃世雅）1090210