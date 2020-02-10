開放表達意願派任檢察長 45檢察官報名遴選

（中央社記者劉世怡台北10日電）因應高檢署原檢察長王添盛退休後的檢察長人事異動，檢審會14日將提候選名單供法務部長圈選。票選委員開先例，開放檢察官表達意願派任檢察長，截至今午有45名檢察官報名遴選。

45人的名單包含（檢察署外）法務部參事林豐文、法務部綜合規劃司副司長曾昭愷、法制司副司長王全成、保護司副司長林嚞慧、司法官學院教務組組長柯宜汾、行政執行署彰化分署長謝道明、行政執行署嘉義分署長林弘政。

檢察署內則有38名高檢署及高分檢的檢察官及主任檢察官，包括涂達人、呂丁旺、黃全祿、宋國業、吳萃芳、陳文琪、張宏謀、張金塗、何明楨、張秋雲、羅建勛、鍾鳳玲、侯千姬、蔡國禎、侯名皇、洪培根、郭棋湧、賴正聲、陳德芳、陳松吉、李嘉明、吳慧蘭、李海龍、吳祚延、黃建麒、謝名冠、張云綺、楊四猛 、曾文鐘、黃錦秋、張春暉、戴文亮、蘇佩鈺、張介欽、郭景東、孫治遠、江林達、周懷廉。

台灣高等檢察署原檢察長王添盛去年底退休，桃園地檢署檢察長因故出缺由郭文東代理，法務部為此將進行檢察長人事異動作業。依規定，檢察官人事審議委員會將提出職缺2倍人選，由法務部長圈選派任。

檢審會由法務部長指派4人、檢察總長及其指派3人、9名由全體檢察官票選產生的委員組成。

檢審會委員、台北地檢署檢察官林達3日與票選委員達成共識，為確實掌握檢察官派任檢察長的意願，讓真正優秀的人能獲得檢審會討論，開先例，有意願擔任檢察長的檢察官可透過電子郵件或LINE傳送報名表給票選檢審委員，收件時間到今天下午5時30分。

票選委員指出，截至今天中午已有45名檢察官報名，下午5時30分以後將重新彙整確認，預估可能深夜才會完成，將於彙整後公告。（編輯：李亨山）1090210