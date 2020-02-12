防疫大作戰 蔡清祥：全國監所170人隔離

武漢肺炎疫情延燒，法務部長蔡清祥（右）表示，至12日止，有中港澳接觸史及旅遊史的收容人，再加上因疾病、發燒、流感或肺結核等需隔離的收容人，全國收容人尚在隔離中者總計170人。中央社記者劉世怡攝 109年2月12日

（中央社記者劉世怡台北12日電）法務部長蔡清祥今天說，已指示矯正署成立防疫指揮中心，加強宣導防疫、徹底執行並管控防疫物資；全國收容人近6萬人中，因疾病、有大陸港澳接觸史及旅遊史遭隔離共計170人。

此外，監察院昨天彈劾前部長邱太三及前桃園地檢署檢察長彭坤業均未通過，蔡清祥受訪指出，尊重監察院決定，但目前還沒收到調查報告，等收到報告交由法務部檢審會做後續處理；邱太三接受電訪指出，感謝還他清白，他並非關說或關心個案；彭坤業對此回應，「感謝監院還我公道」。

法務部今天舉行媒體茶敘，由矯正署人員報告，因應武漢肺炎疫情相關作為，考量矯正機關屬人口密集機構，收容人近6萬人、家屬接見約9000人以及矯正署職員等逾8700人，總計近8萬人，因此推動防疫金三角，包含加強防疫觀念宣導、徹底執行防疫措施及確實管控防疫物資。

法務部長蔡清祥指出，1月1日至昨天為止，新收、來自大陸港澳的收容人為32人、外役監收容人返家探視而接觸家人（家人有旅遊或接觸大陸港澳者）為35人，這些收容人經隔離14天，若沒有症狀就會解除隔離；因此有大陸港澳接觸史及旅遊史的收容人，再加上因疾病、發燒、流感或肺結核等須隔離的收容人，截至今天為止尚在隔離的收容人總計170人。

矯正署報告指出，具體感染管制措施包括，每天量測進入人員體溫、加強宣導配戴口罩時機、進行勤洗手的衛生教育宣導、加強機關及接見室環境消毒（現行接見不受影響，疫情升溫再做調整）。

具體感染管制措施部分，還有調查新收容人旅遊史，必要時安排至專區觀察、收容人出現發燒或上呼吸道感染症狀，發給口罩並協助就醫、暫停教誨志工及外界團體申請參訪機關行程，也避免辦理大型會議及活動。

另外也備置口罩、消毒用品等防疫物資兩個星期的存量，目前夠用無虞，並宣導防疫物資應「用在刀口上」。（編輯：方沛清）1090212