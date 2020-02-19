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桃園市議員舒翠玲涉詐領千萬助理費 遭檢方聲押

最新更新：2020/02/19 12:14

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園市6連霸國民黨籍市議員舒翠玲，涉嫌以虛報人頭方式與助理共同詐領高達新台幣1090萬助理費，檢調昨天兵分3路搜索後，今天凌晨將舒翠玲及助理等3人向法院聲請羈押禁見。

桃園地方檢察署今天發布新聞稿表示，現任中國國民黨籍桃園市議員舒翠玲，涉嫌從99年起，以虛報人頭方式和先生張曉帆以及多名助理，以未實際擔任助理工作的親友為人頭助理，使不知情的議會出納人員，依照舒翠玲出具的不實文書，將助理薪資撥至人頭帳戶，詐領金額約新台幣1090萬餘元。

地檢署肅貪組檢察官陳淑蓉昨天指揮法務部調查局桃園市調查處，同步搜索舒翠玲的服務處、住家及陳姓助理住家等3處，並前往桃園市議會調取相關檔卷及文件。另外也傳喚舒翠玲、張曉帆、陳姓、舒姓等6人及相關證人。

地檢署表示，檢察官訊後，認被告舒翠玲、張曉帆，以及2名陳姓助理等涉犯貪污治罪條例的公務員利用職務上機會詐取財物，及刑法使公務員登載不實等犯罪嫌疑重大，除了一名陳姓助理以5萬元交保，舒翠玲、張曉帆與另一名陳姓助理3人，因所犯為最輕本刑7年以上有期徒刑重罪，且有事實足認湮滅證據、勾串共犯或證據之虞，凌晨向法院聲請羈押禁見，其餘人則在檢察官訊後請回。

舒翠玲曾經擔任桃園縣第14、15、16、17屆縣議員，以及桃園市第1屆市議員，目前為桃園市第2屆市議員。（編輯：謝雅竹）1090219

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