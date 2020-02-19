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桃園市議員舒翠玲涉詐領助理費 200萬交保

最新更新：2020/02/19 15:18

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）國民黨籍桃園市議員舒翠玲與助理，涉嫌詐領約新台幣1090萬元的助理費，檢察官訊後聲請羈押禁見，桃園地方法院今天表示，舒翠玲與丈夫張曉帆各以200萬交保，助理以30萬交保。

桃園地方法院下午表示，由於未有積極證據認定被告3人曾進行勾串共犯或證人之事實存在，也無相關證據足認被告3人曾為湮滅證據事實。加上被告3人都有固定住居所及穩定工作，認為無羈押必要，因此裁定舒翠玲與張曉帆各以200萬元交保，陳姓助理以30萬元交保。

桃園地方檢察署表示，中國國民黨籍桃園市議會6連霸市議員舒翠玲，涉嫌從民國99年起，以虛報人頭方式和先生張曉帆以及多名助理，以未實際擔任助理工作的親友為人頭助理，詐領助理薪資約1090萬餘元。

桃園地檢署肅貪組檢察官陳淑蓉昨天指揮法務部調查局桃園市調查處，同步搜索舒翠玲的服務處、住家及陳姓助理住家等3處，並前往桃園市議會調取相關檔卷文件。同時傳喚舒翠玲、張曉帆、陳姓、舒姓等6人及相關證人。

檢察官訊後認為，被告舒翠玲、張曉帆以及2名助理，涉犯貪污治罪條例的公務員利用職務上機會詐取財物，及刑法使公務員登載不實等犯罪嫌疑重大，除了一名陳姓助理以5萬元交保，檢察官針對舒翠玲、張曉帆與另一名陳姓助理3人，凌晨向法院聲請羈押禁見，其餘人訊後請回。

舒翠玲曾擔任桃園縣第14、15、16、17屆縣議員，以及桃園市第1屆市議員，目前為桃園市第2屆市議員。（編輯：張雅淨）1090219

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