翁跌落高屏溪河床坑洞4天 空拍機尋獲人平安

（中央社屏東縣19日電）屏東縣萬丹鄉一名80歲辜姓老翁16日騎腳踏車外出失蹤，萬丹鄉民代表洪宗麒發動空拍機好手等協助消防人員搜尋，今天下午空拍機在高屏溪河床坑洞裡發現老翁，老翁人平安送醫診治。

罹患失智症的辜姓老翁16日騎腳踏車出門後就失蹤，家屬在臉書（facebook）「萬丹鄉交流地」貼出老翁照片請鄉親協尋，洪宗麟也發動地方熱心人士協助消防人員搜尋。

洪宗麟說，經調出監視器及根據目擊者描述方向，動用人力集中在萬大橋下高屏溪河床搜尋。由於這幾天寒流來襲，老翁失蹤已3天，讓人擔心，他改號召玩空拍機的朋友協助搜尋，獲得萬丹鄉在地及來自台中、高雄的空拍機玩家協助。

洪宗麟表示，昨晚先在萬大橋下高屏溪河床找到老翁腳踏車置物袋及鞋子，研判老翁應該在附近，但因為當時天色太暗，空拍機改到今天上午8時才展開搜尋作業。

他說，空拍機約在下午2時30分，於河床上一處草叢邊的坑洞裡發現老翁，所幸老翁意識還清楚、人平安，但因為近4天沒進食，身體虛弱，只能點頭表示意見，隨即送醫救治。

洪宗麟表示，堤防的雜草叢生人力搜尋不易，最好的方式就是運用空拍機從空中搜尋。尋獲老翁的是一台配備有紅外線的空拍機，讓消防人員看了都讚嘆民間空拍機配備先進。

洪宗麟表示，他在2年前也曾與朋友利用空拍機在高屏溪河床上找尋失蹤的老婆婆，只是找到時她已往生，這次老翁很幸運地平安被找到，建議政府應該重新審慎檢討空拍機的政策，讓空拍機救災能量能充分發揮。（編輯：戴光育）1090219